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Beşiktaş'tan bir işbirliği daha

Dünyaca ünlü giyim markası Brooks Brothers, Beşiktaş'ın giyim sponsoru oldu.

Beşiktaştan bir işbirliği daha

05 Ekim 2016 14:23

Sponsorluk anlaşması için Vodafone Arena’da düzenlenen törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın yanı sıra; Hüseyin Mican (Kartal Yuvaları, İcra Kurulu Üyesi), Hakan Özköse (Pazarlama ve Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftarlar ile Pendik Tesisi’nden Sorumlu), Candaş Tolga Işık (İletişim:Basınla ilişkiler ve Beşiktaş medyasından sorumlu), Beşiktaş Şirketler Grubu CEO’su Uğur Gökhan Sarı, Koç Holding Şeref Başkanı ve Beşiktaş Kongre Üyesi Rahmi Koç, RMK Classic Ceo’su Füsun Kuran ile basın mensupları katıldı.
Başkan Fikret Orman, törenden önce Koç Holding Şeref Başkanı ve Beşiktaş Kongre Üyesi Rahmi Koç ile RMK Classic Ceo’su Füsun Kuran’a Vodafone Arena’yı gezdirdi.

Fikret Orman: "Dünyaca ünlü markaların Beşiktaş ile anılmasından dolayı çok mutluyum"
Vodafone Arena gezisinin ardından tören başladı. Törende bir konuşma yapan Fikret Orman, "Sponsorluk anlaşmalarımıza futbol takımımızın efsane sponsoru Beko ile başladık. Rahmi Bey’in ilgisiyle tekerlekli sandalye takımımıza RMK Marine sponsorluk yapıyor. Hentbol takımımızın sponsorluğunu Aygaz-Mogaz yapıyor. Stadımızdaki catring anlaşmasını da onlarla yaptık. Brooks Brothers ile 5. anlaşmamızı yapıyoruz. Futbol Takımımızın giyim sponsoru oldular. Kulübümüze, kurumumuza desteklerinden başta Rahmi Bey olmak üzere tüm Koç Grubu’na teşekkür ediyorum. Bu markaların Beşiktaş ile anılmasından Beşiktaş camiası adına mutluyum" dedi.
Türkiye’nin en önemli grubunun sahibinin Beşiktaşlı olmasıyla gurur duyduklarını ifade eden Orman, "Maddi, manevi yanımızda olduğu ve bize önderlik ettikleri için ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına çok mutluyuz. Bugün de buraya geldiği için Rahmi Bey’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rahmi Koç: "İnşallah bu sene yine Beşiktaş şampiyon olur"
Koç Holding Şeref Başkanı ve Beşiktaş Kongre Üyesi Rahmi Koç, törende yaptığı kısa konuşmada, "İnşallah bu sene yine Beşiktaş şampiyon olur" dedi.
Futbol sponsorluklarına önem verdiklerini belirten RMK Classic Ceo’su Füsun Kuran da yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Brooks Brothers çok eski bir firma. Dünyada da çok önemli bir yere sahip. Futbol sponsorluklarına önem veriyoruz. Bugün yaptığımız anlaşma futbol takımlarında dünyada 3. sponsorluğumuz. Futbolcular, özel dikilmiş takım elbise, özel dizayn edilmiş kravatları ve takım elbiseleri kullanacaklar. Kartal Yuvası’nda da çok yakın zamanda ürünlerimizi sergilemeye başladık. Özellikle futbolcularımızın giydiği ürünlerimizi satışa sunduk."
Törenin ardından Fikret Orman, Rahmi Koç ve Füsun Kuran’ı yemekte ağırladı. 

Etiketler: beşiktaş, Brooks Brothers


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