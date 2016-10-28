Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi futbolcular ısınmaya, sakat olan Caner Erkin'e sürpriz yaparak, üzerlerinde Caner Erkin'in fotoğrafının bulunduğu ve 'Fişek seninleyiz' yazan tişört ile çıktı. Siyah-beyazlı taraftalar ise Caner Erkin maskesi takarak, başarılı futbolcuya destek verdi.

Caner Erkin ise, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda inşallah yanınızda olacağım. Geldiğim ilk günden beri sahiplenen ve bağrına basan, zor zamanımda yanımda olan taraftarımıza ve kulübüme sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.