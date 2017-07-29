Beşiktaş’tan Dursun Özbek’e teşekkür

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler, sarı-kırmızılı kulübün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen’in 66. ölüm yıl dönümü töreninden sonra Feriköy Mezarlığı’nda bulunan Beşiktaş’ın efsane başkanı merhum Süleyman Seba’nın mezarını ziyaret etmişti. Siyah-beyazlılar da Galatasaray’ın bu davranışına teşekkür etti. Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ortak değerlerimize sahip çıkarak Türk futbolunu birlikte yükselteceğiz. Teşekkürler Başkan Dursun Özbek”