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Beşiktaş’tan Dursun Özbek’e teşekkür

Beşiktaş, Ali Sami Yen’in anma töreninden sonra Süleyman Seba’nın kabrini ziyaret eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e teşekkür etti.

Beşiktaştan Dursun Özbeke teşekkür

29 Temmuz 2017 17:04

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler, sarı-kırmızılı kulübün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen’in 66. ölüm yıl dönümü töreninden sonra Feriköy Mezarlığı’nda bulunan Beşiktaş’ın efsane başkanı merhum Süleyman Seba’nın mezarını ziyaret etmişti. Siyah-beyazlılar da Galatasaray’ın bu davranışına teşekkür etti. Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ortak değerlerimize sahip çıkarak Türk futbolunu birlikte yükselteceğiz. Teşekkürler Başkan Dursun Özbek” 


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