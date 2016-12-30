Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşma sonrasında Vodafone Arena’nın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonrasında, PFDK’ya sevk edilen iki takıma da ceza verilmemesine karar verilmişti. Fenerbahçe, bu kararı ’skandal’ olarak tanımlarken, Beşiktaş cephesinden herhangi bir açıklama ya da cevap gelmedi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın, bu tür açıklamalara cevap verilmemesi konusunda yöneticileri daha önce uyardığı, bu konuda da aynı tutumun sergileneceği öğrenildi.

(Bozhan Memiş /İHA)