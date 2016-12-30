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Beşiktaş’tan Fenerbahçe'ye yorum yok

Fenerbahçe’nin TFF’ye yolladığı yazıyla ilgili olarak Beşiktaş cephesinden herhangi bir cevap gelmedi.

Beşiktaştan Fenerbahçeye yorum yok

30 Aralık 2016 19:00

Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşma sonrasında Vodafone Arena’nın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonrasında, PFDK’ya sevk edilen iki takıma da ceza verilmemesine karar verilmişti. Fenerbahçe, bu kararı ’skandal’ olarak tanımlarken, Beşiktaş cephesinden herhangi bir açıklama ya da cevap gelmedi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın, bu tür açıklamalara cevap verilmemesi konusunda yöneticileri daha önce uyardığı, bu konuda da aynı tutumun sergileneceği öğrenildi.

(Bozhan Memiş /İHA)


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