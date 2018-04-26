Diğer
Kategoriler

Beşiktaş'tan flaş Fenerbahçe maçı kararı

Tatil edilen Fenerbahçe maçına çıkmama alternatifini gündeme alan Beşiktaş yönetimi, bu kararı seçenekler arasından çıkardı.

Beşiktaştan flaş Fenerbahçe maçı kararı

26 Nisan 2018 15:05

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında 57. dakikada yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinin kaldığı yerden seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

Federasyonun kararı sonrası toplanan siyah-beyazlı yönetim maça çıkmama opsiyonunu divan kuruluna sunmaktan vazgeçti. Beşiktaş Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı şu sıralarda Vodafone Park'ta gerçekleşirken, yönetimin divan kurulunu maça çıkma yönünde karar almaya ikna edeceği öğrenildi.

Maça çıkmama gibi bir durumun ligdeki şampiyonluk yarışına da olumsuz etki edebileceğini düşünen yönetim, divan kuruluna bu kararını anlatacak. Toplantının ardından ise resmi açıklama yapılması bekleniyor.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç