Siyah-beyazlı takımın Gomez ile ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Şirketimiz profesyonel futbol takımında 2015-2016 sezonunda kiralık olarak görev yapan Mario Gomez’in transfer hakları ile ilgili olarak, şirketimiz ile Fiorentina Kulübü arasında imzalanan sözleşme gereği şirketimiz, oyuncunun 2016-2017 sezonunda Fiorentina Kulübüne geri dönmesi ve akabinde Fiorentina Kulübü tarafından 3. bir kulübe nihai veya geçici olarak transfer edilmesi halinde, Fiorentina Kulübü'nün bu transferden elde edeceği gelirin 50%’sine hak kazanmaktadır.

Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübü'ne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1 milyon 50 bin Euro olduğu, bu kapsamda şirketimizin bu bedel içinden 525 bin Euro'ya hak kazandığı bildirilmiştir.

Bu transfer bedelinin tutarı konusunda çeşitli basın organlarında farklı rakamlar telaffuz edilmektedir.

Şirketimiz, Hukuk Müşavirliği şu anda konu ile, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve ülke makamları nezdinde bilgi, belge ve kanıt toplama sürecini yürütmekte olup, elde edilecek verilere ilişkin olarak bundan sonraki hukuki sürecin devamında izlenecek adımları belirleyecektir."