Beşiktaş'tan İngiltere seferi

Pepe transferiyle taraftarlarını ayağa kaldıran Beşiktaş, yeni hamleler için de girişimlerini sürdürüyor. Rhodolfo ve Marcelo'dan gelen bonservis bedelleriyle rahatlayan ve transfer konusunda rahat hareket siyah-beyazlı yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro için kolları sıvadı. Özellikle Pepe transferi, diğer isimlere de teklif götürülürken Kartal'ın eli güçlendiriyor. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'de sezona damga vuran isimlerden birisi olan Jeremain Lens için Sunderland'le görüşen Beşiktaş'ın, oyuncuyla da anlaşmaya vardığı iddia edildi. Bu ismin yanı sıra forvet transferi için de çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Negredo ve Soldado'nun ardından Manchester City forması giyen Bony'yi tekrar gündemine aldı. Transferde önceliği Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'e veren Beşiktaş yönetimi, bu transferde mutlu sona ulaştıktan sonra forvet transferi için mesaiye başlayacak.

Yönetim ince eleyip sık dokuyor

Rakiplerinin üst üste yaptığı transferlere rağmen yalnızca Pepe transferini gerçekleştiren Beşiktaş, ince eleyip sık dokuyor. Siyah-beyazlı yöneticiler, forvet için görüştüğü isimlerden birisine yakın zamanda imza attırmak istiyor. Negredo'nun gündeme gelmesinin ardından Beşiktaş'ın Soldado ile görüştüğü haberleri taraftarları heyecanlandırmıştı. Beşiktaş'ın yaklaşık 1 ay önce de gündemine gelen Wilfried Bony için Kartal, Swansea City ile rekabet halinde. Şampiyonlar Ligi kozunu transferde iyi kullanmak isteyen yöneticiler, Bony'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fildişi Sahilli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Swansea City ise, Bony için girişimlerini sürdürüyor. Lens transferine öncelik veren Beşiktaş yönetimi, ardından Bony için girişimlerini hızlandıracak.

Bozhan Memiş

