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Beşiktaş'tan Lucescu'ya tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Lucescu ile anlaşmasının ardından Beşiktaş Kulübü, tecrübeli teknik adamı tebrik etti.

Beşiktaştan Lucescuya tebrik mesajı

02 Ağustos 2017 23:06

Siyah-beyazlı ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Beşiktaşımızı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran A Milli Takımımız'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu'yu kutlarız. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Mircea Lucescu ile A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü için anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Beşiktaşımızı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mircea Lucescu'nun A Milli Takımımız'a büyük katkılarda bulunacağına inancımız tamdır.
Eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu'yu tebrik eder, Ay-Yıldızlı takımımızın başında nice başarılara imza atmasını diler, Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. 

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu


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