Beşiktaş'tan Lucescu'ya tebrik mesajı

Siyah-beyazlı ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Beşiktaşımızı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran A Milli Takımımız'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu'yu kutlarız. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Mircea Lucescu ile A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü için anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Beşiktaşımızı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mircea Lucescu'nun A Milli Takımımız'a büyük katkılarda bulunacağına inancımız tamdır.

Eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu'yu tebrik eder, Ay-Yıldızlı takımımızın başında nice başarılara imza atmasını diler, Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.