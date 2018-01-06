Beşiktaş'tan müthiş gelir: 79 milyon 860 bin Euro!

Cenk Tosun'un transferi konusunda Premier Lig ekibi Everton'la anlaşmaya varan Beşiktaş, kasasını da dolduracak. İngiliz kulübüyle bonuslar dahil 28 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş, bu satışla birlikte Türkiye'deki transfer rekoruna da imzasını atmış oldu. Fikret Orman'ın göreve gelmesiyle birlikte ilk 3 yıl cefa çeken siyah-beyazlılar, sonraki 3 yılda ise adeta sefa sürdü. Demba Ba’yla başlayan yıldız transferleri, Pepe, Negredo, Vida gibi isimlerle sürerken, Beşiktaş bu periyotta oyuncu satışından da tarihinin en önemli gelirlerinden birisini elde etti. Beşiktaş’ın son 3 yılda oyuncu satışından ve kiralamasından kazandığı para tam 79 milyon 860 bin Euro oldu.

Rekor transferler Demba Ba’yla başladı

2014-2015 sezonunda Chelsea’den Beşiktaş’a 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gelen Demba Ba, Beşiktaş’ta gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıldız golcü için Çin kulüpleri Beşiktaş’ın kapısını çalarken, siyah-beyazlılar bu futbolcuyu Shanghai Shenhua takımına 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında sattı. Şenol Güneş’in gelmesiyle birlikte birçok futbolcunun yıldızı parlarken, özellikle devre arasında Beşiktaş’lı futbolcuların talipleri ve değerleri katlandı. Altyapıdan çıkan Atınç Nukan, Almanya’nın Leipzig takımına 6 milyon Euro’ya, savunmanın önemli isimlerinden Ersan Gülüm de Çin’in Hebei Fortune takımına 7 milyon Euro’ya satıldı. 3 futbolcudan 26 milyon Euro kazanan Beşiktaş, aynı zamanda sezon başında Galatasaray’a sattığı kaleci Cenk Gönen’den de kasasına 600 bin Euro koydu. Kartal’ın son kazancı ise, bonservisini alıp 6 aylığına Rayo Vallecano’ya kiraladığı Aras Özbiliz’den geldi. Beşiktaş bu futbolcu için İspanyol ekibinden 300 bin Euro kiralama ücreti aldı. Kartal’ın bu dönemdeki toplam geliri 26 milyon 900 bin Euro oldu.

Satış gibi kiralama

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 2016-2017 sezonu öncesinde kadrosuna önemli isimler katacağının sinyallerini verdi. Transfer çalışmaları için görüşmeler yapan siyah-beyazlılar, aynı zamanda oyuncu satarak da kasayı doldurdu. Beşiktaş bu sezonda Sosa’yı Milan'a 7,5 milyon Euro'ya, Kerim Frei'ı Birmingham'a 2.25 milyon Euro'ya, Alexis Delgado'yu Alaves'e 400 bin Euro'ya, Günay Güvenç'i Göztepe'ye 75 bin Euro'ya ve Olcay Şahan'ı da Trabzonspor'a 200 bin Euro'ya sattı. Boyko’yu 435 bin Euro'ya Malaga'ya, Milosevic’in de 200 bin Euro’ya Darmstadt’a kiralayan Beşiktaş, Gökhan Töre’nin West Ham’a kiralık olarak gitmesinden ise kasasına 3 milyon Euro koydu. Siyah-beyazlıların Gökhan Töre’nin kiralanmasından elde ettiği gelir, birçok futbolcunun bonservis bedelinin üzerindeydi.

Cenk’in transferi tarihe geçti

Üst üste 2 sezon şampiyon olan Beşiktaş, kadrosunu Pepe, Negredo, Medel ve Lens gibi dünya yıldızlarıyla güçlendirirken, Kartal’ın son transferi ise uzun süredir peşinde olduğu Hırvat stoper Vida oldu. Sezon başında Marcelo’yu Lyon'a 7 milyon Euro'ya, Andreas Beck’i Stuttgart'a 2,5 milyon Euro'ya ve Rhodolfo’yu da Flamengo'ya 1.4 milyon Euro'ya satan Beşiktaş, bu oyunculardan 10 milyon 900 bin Euro elde etti. Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’ndeki grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Cenk Tosun, birçok kulübün radarına girerken, bu transferde mutlu sona ulaşan taraf Premier Lig ekibi Everton oldu. Beşiktaş, bu futbolcuyu 28 milyon Euro’ya İngiliz ekibine satarken, Türk futbol tarihinin de transfer rekorunu kırmış oldu.

Bozhan Memiş