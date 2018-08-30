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Beşiktaş’tan Partizan maçı öncesi dostluk yemeği

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu mücadelesinde Partizan ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Sırbistan temsilcisinin yöneticileriyle ve UEFA’nın yetkilileriyle dostluk yemeği organize etti.

Beşiktaştan Partizan maçı öncesi dostluk yemeği

30 Ağustos 2018 16:01

Avrupa’da yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, bu akşam saat 21.00’de Sırbistan’ın Partizan takımı ile UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, maç öncesi Partizan Heyeti ve UEFA Delegeleri ile bir yemek tertip etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ve çok sayıda Beşiktaşlı yöneticinin hazır bulunduğu yemeğe Partizan İkinci Başkanı Vladimir Vuletic ve UEFA delegeleri Kris Bellon ve Stephen Jon Thomas katılım gösterdi. 

Sıcak ve dostluk havasında geçen yemekte Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmer Ürkmezgil, UEFA Delegesi Kris Bellon ile Partizan Kulübü İkinci Başkanı Vladimir Vuletic’e günün anısına plaket takdim etti. 

 

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