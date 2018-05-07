Beşiktaş'tan QNB Finansbank'a şok!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanan Fenerbahçe Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmasında, maç sonucundan çok QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Murat Şakar konuşuldu. Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın sponsoru olan Finansbank'ın, saha kenarında bulunan koltuklarına arkadaşlarını davetiyeyle götüren Murat Şakar, beraberindeki ekiple birlikte kafalarını sararak, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde başından yaralanan Şenol Güneş'i protesto etmişti. Protesto eden isimlerden Murat Şakar'ın QNB Finansbak Genel Müdür Yardımcısı olduğunun anlaşılması üzerine, Beşiktaş taraftarı, bankadaki kredi kartlarını ve pos makinelerini iptal etmeye başladı.

Sayı giderek artıyor

Cumartesi günü yaşanan gelişmenin ardından geride kalan 2 günde QNB Finansbank'a ait 7500'ün üzerinde kredi kartı iptal edilirken, KOBİ'ler de pos cihazlarını iptal etmeye başladı. Şu ana kadar 1000'e yakın pos makinesinin iptal edildiği ve birçok mevduat hesabının kapatıldığı bankada, kriz masası oluşturulmuş durumda. Bankanın Levent'te bulunan genel müdürlüğünde, bu konunun çözüme kavuşturulması için çaba sarf ediliyor.

Bozhan Memiş