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Beşiktaş'tan Selçuk İnan bombası! Şenol Güneş...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Selçuk İnan'ın transferi için yönetime onay verdi.

Beşiktaştan Selçuk İnan bombası! Şenol Güneş...

17 Ağustos 2017 11:17

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'dan ayrılacak olan Selçuk İnan'ın bonservisini kulübünden alması halinde transferine onay vereceğini yönetime iletti. Güneş, eski öğrencisini takıma katıp, önümüzdeki sezon Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Atiba'nın da yerini doldurmayı hedefliyor.

Bu sezon Galatasaray taraftarının yoğun tepkilerine maruz kalan Selçuk İnan, Östersunds maçında kendi taraftarları tarafından ıslıklanmıştı.

Dursun Özbek, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında, ''Selçuk İnan hala bizim kaptanımız. Geleceği konusunda kararı ben veremem. Teknik ekibin vereceği bir karar.'' demişti.

Kaynak: TRT Spor

Etiketler: beşiktaş, Selçuk İnan, Şenol Güneş


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