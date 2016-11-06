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Beşiktaş'tan sert açıklama

Beşiktaş Kulübü, dün oynanan Trabzonspor maçı sonrası çıkan bazı haberlere sert tepki göstererek, "Bazı basın organlarının çirkin iftiralarla lekeleme çabalarını görüyor ve esefle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Beşiktaştan sert açıklama

06 Kasım 2016 18:08

Beşiktaş Kulübü, ligin 10. haftasında 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası çıkan haberlere tepki gösterdi. Hakem karalarının gündeme geldiği maç sonrası siyah-beyazlı kulüp, yapılan haberlerin yanlı olduğunu savunarak sert tepkide bulundu ve Fotomaç Gazetesi’nin ise Beşiktaş tesislerine girişini yasakladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Süper Ligi’nde namağlup yoluna devam eden Beşiktaşımız, geçtiğimiz yıldan itibaren aynı seviyede devam eden güzel futbol ve sürdürülebilir başarısıyla sadece Beşiktaşlıların değil tüm futbolseverlerin saygısını kazanmıştır. Beşiktaş, Türkiye Süper Ligi’nin en az faul yapan ve en çok faul yapılan takımı olarak, sadece futbol oynayarak hem Türkiye Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarısını devam ettirmektedir. Bütün bu gerçekliğe karşın 'taraftar' duruşlarını 'gazeteci' kimliklerine tercih eden bazı yayın organları, takım yöneticileri ve teknik kadrolarının Beşiktaş’ın saha içinde saygı duyulan oyunu ve efendi duruşunu çirkin iftiralarla lekeleme çabalarını görüyor ve esefle kınıyoruz.

Dün oynanan Beşiktaş- Trabzonspor maçı sonrası da benzer algı operasyonları ile Beşiktaş’ın sahadaki üstünlüğünün sorgulanmaya çalışıldığını görüyoruz. Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'nde namağlup devam eden Beşiktaş’ın hiç bir hakem hatasına ihtiyacı yoktur. Türkiye’de hakem hatalarından en çok kayba uğradığı dostun ve rakiplerin kabul ettiği bir geçmişe sahip olan Beşiktaş yıllardır hakemlerin maçlarda kötü yönetimlerinden yakınmakta ve bunu sadece Beşiktaş özelinde değil, rakipleri için de savunmaktadır.
Tüm kamuoyunca bilinen bu gerçeklere rağmen, Beşiktaş’ın başarısını hakemlerle izah etme çabası gülünç ama bir o kadar da vahim ve manidardır. Zira bu çabanın arka planında doğru ve gerçekten yana gazetecilik anlayışı değil, çıkar ve taraftarlıkla izah edilebilecek bir zihniyet olduğu malumumuzdur. Hal böyle olunca kamuoyuna açıkça ilan ederiz ki; Beşiktaş’a yönelik bütün bu algı operasyonları ve gelecekte hakemler üzerinden Beşiktaş’ın baskı altına alınma çabalarına asla izin vermeyeceğiz. Beşiktaş bugüne kadar olduğu gibi baskılı futboluyla, bundan sonra da şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanacaktır. Beşiktaş’ın büyük Beşiktaş taraftarından başka kimseye ihtiyacı yoktur.

Beşiktaş’ın değerlerinden biri de Kartal Duruşu’dur. Beşiktaş’a ve Beşiktaşlılara ait olan bu duruşu manşetinde saygısız ve alaycı bir şekilde kullanan Fotomaç Gazetesi’ne Beşiktaş tesisleri yasaklanmıştır. Bundan sonra da aynı algı operasyonlarına alet olacak basın kuruluşları da Beşiktaş duruşumuza yapılacak benzer saygısızlık karşısında aynı muameleyi görecektir." 

Etiketler: beşiktaş, sert açıklama, Trabzonspor maçı


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