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Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale

Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen yaklaşık 30 kişilik grup, polisin müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

Beşiktaştan Taksime yürümek isteyen gruba müdahale

01 Mayıs 2017 10:14
Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale - Tıkla İzle

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'na gelen Halkın Kurtuluş Partisi'ne üye yaklaşık 30 kişilik grup Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis ekipleri Beşiktaş Meydanı'nda grubun önünü kesti. Grup üyeleri polis ekipleri tüm ikazlarına rağmen yürüyüşte ısrar etti. Bunun üzerine polis ekipleri gruba müdahale etti. Grup üyeleri tek tek gözaltına alınırken, bazıları direnince arbede yaşandı. Gözaltına alınan şahıslar daha sonra çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

Mustafa Esen - Metin Başar - Selim Bayraktar

Etiketler: 1 mayıs, beşiktaş, taksim


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