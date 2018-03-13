Beşiktaş'tan Talisca için Portekiz çıkarması

Finansal Fair-Play nedeniyle son 3 sezonda bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelen Beşiktaş, UEFA ile yaptığı anlaşma şartlarını yerine getirdi. Geçtiğimiz sezon başında Benfica'dan 2 yıllığına kiralanan Anderson Talisca için önümüzdeki sezon girişimlerine hız vermeye hazırlanan Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcunun Brezilya Milli Takımı'nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrılmasıyla elini çabuk tutma kararı aldı. Talisca'nın Dünya Kupası'nda boy göstermesi ve Brezilya'nın başarılı olması durumunda bonservis bedelinin yükselme ihtimaline karşın, Beşiktaş Yönetimi, sözleşmedeki 20 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmak istiyor. Talisca'nın aday kadroya çağrılmasıyla birlikte, Beşiktaşlı yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önümüzdeki günlerde Benfica'nın kapısını çalacak ve Brezilyalı yıldızın bonservisini almak için girişimleri hızlandıracak.

Taraftar çok istiyor

Anderson Talisca'nın 2 sezon boyunca Beşiktaş'ta gösterdiği performans, siyah-beyazlı taraftarların da bu futbolcuya olan isteği yükseltmişti. Hatta Beşiktaşlı bazı taraftarlar, iş yerlerinin önünde Talisca'nın bonservisinin alınması için para toplamış ve bu paraları kulübe göndermişti. Başkan Fikret Orman da verdiği her röportajda Talisca'nın alınmasını çok istediğini ifade etmişti. Yüksek bonservis nedeniyle farklı ödeme şekilleri üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş'ın, Talisca'nın bonservisini Benfica'ya 6 taksitte ödemek istediği de iddia ediliyor.

Bozhan Memiş

