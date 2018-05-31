Beşiktaş’tan Tosic’e veda

Beşiktaş, Çin ekibi Guangzhou R&F Football Club’a transfer olan Dusko Tosic için bir mesaj yayınladı. Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2 Haziran 2015 tarihinde Beşiktaşımız ile sözleşme imzalayan, mücadelesiyle kısa sürede ilk on birin değişmezlerinden olan, savaşçı ruhuyla siyah-beyazlılarımızın üst üste iki şampiyonluk kazanmasında pay sahibi olan, temiz kalpli kişiliği ve mütevazılığıyla örnek bir profesyonel olan Dusko Tosic ile yollarımız ayrıldı. Dusko Tosic’e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.”