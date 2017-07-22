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Beşiktaş'tan yalanlama!

Beşiktaş, basında çıkan Teknik Direktör Şenol Güneş'in transfer isteğini siyah-beyazlı yönetimin reddettiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaştan yalanlama!

22 Temmuz 2017 18:31

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün basında yer alan; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in ön libero alınması talebinde bulunduğu, Yönetimimizin ise bunu reddettiği ve Gökhan İnler'in daha yeni ayrıldığını hatırlattığı şeklinde yer alan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır.

Kulübümüzde transfer çalışmaları Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz arasında uyumlu bir ortamda sürdürülmektedir. Haberde yer alan ifadelerin asılsız olduğunu belirtir, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." 


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