Beşinci kattan düştü

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Ziraat Odasının bulunduğu cadde üzerindeki 5 katlı binanın damında dolaşan Ferhat D. isimli şahıs dengesini kaybederek aşağı düştü. Beş katlı binanın üzerinden zemine düşen şahıs ağır yaralandı. İki bina arasına düşen şahıs itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartıldı.

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş