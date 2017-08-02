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'Beşinci Mevsim' İnegöl’e yön verecek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde kurslar başladı.

Beşinci Mevsim İnegöle yön verecek

02 Ağustos 2017 17:35

FETÖ terör örgütünden alınarak İnegöl Belediyesi’ne tahsis edilerek 15 Temmuzun 1. yıl dönümünde Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi olarak hizmete giren binada eğitimler başladı. İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) yaz kurslarının devam ettiği merkezde, 7’den 70’e her yaştan insana uygun alanlarda eğitimler veriliyor.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, merkezi ziyaret ederek, yaz kurslarına katılan kursiyerlerle bir araya geldi. Binada incelemelerde bulunan Aktaş, kursları da ziyaret ederek kursiyerlere başarılar diledi. Aktaş, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nin yakında İnegöl insanına yön veren bir mekan olacağını söyledi.

Autocad, bilgisayar kullanımı, işaret dili, diksiyon, bilgisayar destekli muhasebe, arapça, ingilizce seviye a1, tıbbi sekreterlik, mefruşat ve giyim branşlarında devam eden kursları inceleyen Aktaş, “Bu merkez dolayısıyla biz bir taşla birkaç kuş vurduk. Biliyorsunuz böyle bir yer yapma isteğimiz vardı, proje çalışmalarına başlamıştık. Böyle bir olay ortaya çıkınca proje çalışmalarını sonlandırdık ve bununla alakalı girişimler yapıldı. Türkiye’de belki bir ilk gerçekleşti ve FETÖ’den devletimize geçen kurumlar arasında belediyeye tahsis edilen yer sadece burası oldu. Yine kreş yapma arzumuz vardı. Onu da burada hayata geçirdik. Bu bölgede bir bilgi kültür evi yapmak istiyorduk, onu da burada hizmete almış olduk. 500 kişilik bir salon yapmak istiyorduk, burada yaptığımız düzenleme ve iyileştirme çalışmalarıyla büyük bir salonu da burada kazanmış olduk” dedi. 


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