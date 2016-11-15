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Beşkılıç-Türkyurdu arası özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan bölge, 15 günlük özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Beşkılıç-Türkyurdu arası özel güvenlik bölgesi ilan edildi

15 Kasım 2016 18:18

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, ’’Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, Beşkılıç-Türkyurdu arasında kalan hududun geri bölgesinde, 14 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 17.00’de başlayıp, 28 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 17.00’de bitecek şekilde 15 gün süre ile Valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.

Buna göre 14 Kasım-28 Kasım 2016 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır’’ denildi.

Etiketler: Beşkılıç-Türkyurdu arası, özel güvenlik bölgesi


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