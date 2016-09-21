Diğer
Kategoriler

Beslenme çantası nasıl hazırlanır?

Diyetisyen Oya Demirkol, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte özellikle ilköğretim çağındaki öğrenci velilerinin hazırlamakta zorlandıkları beslenme çantası için tavsiyelerde bulundu.

Beslenme çantası nasıl hazırlanır?

21 Eylül 2016 11:22

Demirkol, beslenme çantalarına özellikle hazır ürünlerin koyulmaması gerektiğini belirterek, "Çocuğun zihinsel gelişimini artırmak ve tok kalmasını sağlamak, metabolizmasını hızlandırmak için aralarda mutlaka badem, ceviz, fındık gibi yağlı tohumlar tüketilmeli” dedi. 

Diyetisyen Oya Demirkol, kahvaltının çocuğun beslenmesindeki en önemli öğün olduğunu hatırlatarak, çocukların kahvaltı yapmadan evden çıkmamaları gerektiğini, ebeveynlerin buna özellikle dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. “Çocuğun okul performansında kahvaltının önemi çok büyük” açıklamasında bulunan Demirkol, kahvaltıda hem protein hem karbonhidrat hem de sebze ve meyvelerden dengeli bir şekilde tüketmek gerektiğini kaydetti. Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan ve vücudun en iyi sindirebildiği yumurtanın kahvaltıda mutlaka tüketilmesini öneren Demirkol, “Yumurta ve peynirin yanına yağlı tohumları ekleyebiliriz. Bunlar hem çocuğun zihinsel aktivitesini artıracak hem de tok kalmasını sağlayacaktır. Yeşillik mutlaka çocuk kahvaltısında olmazsa olmazlardan. Ekmeğin mutlaka tam tahıllı olması lazım. Beyaz ekmek tüketmemeye gayret edilmeli” dedi.

Çocukların ara öğünlerinin olmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Demirkol, “Çocuğun zihinsel gelişimini artırmak ve tok kalmasını sağlamak, metabolizmasını hızlandırmak için aralarda mutlaka badem, ceviz, fındık gibi yağlı tohumlar tüketilmeli. Aynı zamanda bunun yanına kuru meyveler katabiliriz” diye konuştu.
Çocuğun beslenme çantasına hazır ürünlerin konulmaması gerektiğini ifade eden Demirkol, “Kendimiz bir sandviç hazırlıyorsak mutlaka tam buğday ekmeği ile yapmaya özen gösterelim. Peynir gibi, yeşillik gibi, ton balığı gibi yiyecekler konulabilir. Sebzeler ve meyveler beslenme çantasına konulabilir. Gazlı içeceklerin tüketilmemesine dikkat etmeliyiz. Süt, ayran, kefir, yoğurt gibi protein ve kalsiyum içeriğinden zengin besinler tüketilebilir” açıklamasında bulundu.

Çocuktaki ödül ceza mekanizmasının çok iyi kurulması gerektiğini ifade eden ve ailedeki beslenme düzeninin çocuk üzerindeki etkilerini anlatan Demirkol, “Beslenme çantasını ne koymak istediği ile ilgili fikrini sormak gerekir. Çocukla birlikte kek yapılabilir. Kendi yaptığı bir şeyi yemek daha cazip gelebilir” dedi.

Derya Yetim 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!