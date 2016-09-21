Demirkol, beslenme çantalarına özellikle hazır ürünlerin koyulmaması gerektiğini belirterek, "Çocuğun zihinsel gelişimini artırmak ve tok kalmasını sağlamak, metabolizmasını hızlandırmak için aralarda mutlaka badem, ceviz, fındık gibi yağlı tohumlar tüketilmeli” dedi.

Diyetisyen Oya Demirkol, kahvaltının çocuğun beslenmesindeki en önemli öğün olduğunu hatırlatarak, çocukların kahvaltı yapmadan evden çıkmamaları gerektiğini, ebeveynlerin buna özellikle dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. “Çocuğun okul performansında kahvaltının önemi çok büyük” açıklamasında bulunan Demirkol, kahvaltıda hem protein hem karbonhidrat hem de sebze ve meyvelerden dengeli bir şekilde tüketmek gerektiğini kaydetti. Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan ve vücudun en iyi sindirebildiği yumurtanın kahvaltıda mutlaka tüketilmesini öneren Demirkol, “Yumurta ve peynirin yanına yağlı tohumları ekleyebiliriz. Bunlar hem çocuğun zihinsel aktivitesini artıracak hem de tok kalmasını sağlayacaktır. Yeşillik mutlaka çocuk kahvaltısında olmazsa olmazlardan. Ekmeğin mutlaka tam tahıllı olması lazım. Beyaz ekmek tüketmemeye gayret edilmeli” dedi.

Çocukların ara öğünlerinin olmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Demirkol, “Çocuğun zihinsel gelişimini artırmak ve tok kalmasını sağlamak, metabolizmasını hızlandırmak için aralarda mutlaka badem, ceviz, fındık gibi yağlı tohumlar tüketilmeli. Aynı zamanda bunun yanına kuru meyveler katabiliriz” diye konuştu.

Çocuğun beslenme çantasına hazır ürünlerin konulmaması gerektiğini ifade eden Demirkol, “Kendimiz bir sandviç hazırlıyorsak mutlaka tam buğday ekmeği ile yapmaya özen gösterelim. Peynir gibi, yeşillik gibi, ton balığı gibi yiyecekler konulabilir. Sebzeler ve meyveler beslenme çantasına konulabilir. Gazlı içeceklerin tüketilmemesine dikkat etmeliyiz. Süt, ayran, kefir, yoğurt gibi protein ve kalsiyum içeriğinden zengin besinler tüketilebilir” açıklamasında bulundu.

Çocuktaki ödül ceza mekanizmasının çok iyi kurulması gerektiğini ifade eden ve ailedeki beslenme düzeninin çocuk üzerindeki etkilerini anlatan Demirkol, “Beslenme çantasını ne koymak istediği ile ilgili fikrini sormak gerekir. Çocukla birlikte kek yapılabilir. Kendi yaptığı bir şeyi yemek daha cazip gelebilir” dedi.

Derya Yetim