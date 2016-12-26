Beşler Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Altun, Beşler ailesi olarak Peygamber efendimizin de buyurduğu gibi “Komşusu açken tok olan bizden değildir” sorumluluğuyla ve Halep de insanlık ölmesin diye 1 tır gıda ürününü dualarla halep’e gönderdiklerini belirterek, “Tarih boyunca milletimiz her zaman mazlumların yanında olmuştur. Bu gün Ortadoğu üzerinden tüm islâm ümmeti yeniden dizayn edilmek isteniyor. Yeni nifaklar ekilmeye çalışılıyor. Tüm bunları daha çok çalışarak, üreterek yeni bir medeniyet inşa ederek boşa çıkarmak biz Müslümanların görevi. Karamsar olmaya gerek yok, yatırımlarımızla ülkemizi büyütmeye ve güçlendirmeye kararlıyız ülkemizin de hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Altun, bütün iş adamlarını, bütün sanayicileri, bütün esnafı, sivil toplum kuruluşlarını bu kampanyaya destek vermeye çağırdı.