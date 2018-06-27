Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Besni'de emekli öğretmen intihar etti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde emekli öğretmen kendisini iple asarak intihar etti.

Besnide emekli öğretmen intihar etti

27 Haziran 2018 13:23

Edinilen bilgiye göre, Besni Lisesinde öğretmenlik yapan ve emekli olan Seydi Vakkas Karabatan (65) Yeni Besni Mahallesinde bulunan evinde kendisini bilinmeyen nedenlerden dolayı iple asarak intihar etti. Eve gelen yakınlarının durumu görmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağık ekipleri emekli öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Polis ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından emekli öğretmen cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  

Ramazan Kuyu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç