Besni'de emekli öğretmen intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Besni Lisesinde öğretmenlik yapan ve emekli olan Seydi Vakkas Karabatan (65) Yeni Besni Mahallesinde bulunan evinde kendisini bilinmeyen nedenlerden dolayı iple asarak intihar etti. Eve gelen yakınlarının durumu görmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağık ekipleri emekli öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından emekli öğretmen cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ramazan Kuyu

