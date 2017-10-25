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Besni'de hafif ticari araç takla attı: 7 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Besnide hafif ticari araç takla attı: 7 yaralı

25 Ekim 2017 22:13

Edinilen bilgiye göre, Tekağaç köyünden Besni'ye gelmekte olan, Kadir Ayaydın yönetiminde 02 SA 286 plakalı hafif ticari araç, Sofraz yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan otomobildeki Aysel Demirkol, Yusuf Altuntaş, Gülşen Budak, Nehir Ayaydın, Fatma Ayaydın, Kadir Ayaydın ve İsmail Ayaydın olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ramazan Kuyu

Etiketler: Adıyaman, kaza

 

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