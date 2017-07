Best Model Of The World’e ulaşım desteği Atlasglobal’den

Bu yıl otuzuncusu düzenlenen, moda ve tekstil dünyasının vitrini olan mankenlerin yeteneklerinin değerlendirildiği Best Model Of The World yarışması için Atlasglobal ulaşım sponsorluğunu üstlendi. Sponsorluk, düzenlenen imza töreni ile birlikte Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy ve Best Model Of The World Kurucusu Erkan Özerman tarafından imzalanan anlaşmayla resmiyete döküldü.

Best Model Of The World, 1 Ekim Pazar günü Kıbrıs Rocks Otel’de yapılacak olan Best Model Of Turkey yarışmasından sonra 11 Aralık’ta Paris’te düzenlenecek. Aynı zamanda kazananlar arasından bir kadın ve erkeğe de “Best Of Atlasglobal” ödülü takdim edilecek.

“Avrupa’dan Kıbrıs’a direkt uçuşların yılsonuna kadar açılacağını umuyoruz”

Sponsorlukla ilgili demeç veren Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, Türkiye’nin tanıtımında büyük rol oynayan organizasyonun Türkiye finalinin Kıbrıs’ta yapılmasının sponsorluk kararında etkili olduğunu belirtti. Murat Ersoy aynı zamanda, “Ortadoğu ve Doğu Akdeniz havzasında yer alan destinasyonlar bizim için çok önemli. Adada 40 yılı aşkın bir süredir devam eden problemin artık çözülmesi gerekiyor. Bu sorun bütün dünyanın sorunu. Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlandı ve bu enerjinin Avrupa’ya ulaştırılması gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Doğu Akdeniz havzasındaki enerjinin Avrupa’ya transit geçiş yolu haline gelecek, bu sebeple artık direkt uçuşların da başlaması gerekiyor. Bunun da bir tek yolu var, Kuzey Kıbrıs’tan Türkiye’ye, Türkiye’den de Avrupa’ya geçmesi” diye konuştu.

“Ambargoya son verilmeli”

Kıbrıs’ın dünyanın enerji transit yollarından biri olacağını vurgulayan Ersoy, “Burası enerjinin pazarlandığı bir yer olarak da kapital merkezlerden biri olacak. Bu yüzden bize göre artık bu sorunun sonuna gelindi. Bu senenin sonuna kadar KKTC’ye yönelik yapılan kısıtlamalara son verilerek KKTC’nin tanınacağını ve buraya direkt uçuşların açılacağını umuyoruz. Biz Atlasglobal olarak hazırlığımızı ve planlamamızı da buna göre yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Atlasglobal ile yaptığımız işbirliğinden çok mutluyuz”

Erkan Özerman da bir Türk markasının ulaşım sponsoru olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Yarışmanın 30. yılını kutluyor olmakla birlikte bu yıl da Paris’te tüm dünyayı misafir edeceğiz. 30 yıl içerisinde yaklaşık olarak 124 tane ülkeyi misafir ettik. Bu sene yapılan yarışmanın Türkiye finali de Kıbrıs’ta yapılacak. 30 yıl önce bu yarışmayı dünyada ilk ben yaptım. Hem de tutmaz dedikleri halde. Dünyaya Türkiye’nin adını en güzel şekilde ileten insanlarla çalışıyorum. Atlasglobal da onlardan biri olduğu için bu işbirliği bizi oldukça mutlu etti” diye konuştu.

“Türkiye’de yabancı merakı çok var”

Türkiye’de özellikle yabancılara karşı fazladan bir merakın olduğundan da şikâyetçi olan Özerman, “Türkiye’de yabancı merakı çok fazla var. Hangi sebeplerden ötürü yabancıları Türk erkeklerinden ve kadınlarından daha güzel buluyorlar anlamıyorum. Fakat tekstil dünyasının bu hatasını başka bir sanat dünyası değerlendirdi. Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ gibiler çıktı şimdiki dizilerin ve sinemaların yıldızı oldu. Dünya onları artist olarak tanıyor. Fakat ben onları model olarak seçiyorum. İnşallah bir gün 14 bin üyeli Türkiye’nin tekstil dünyası bu durumun farkına varır ve önce milli olmaya bakar. Bugün baktığınız zaman Fransa’nın bu konudaki başarısı devlet politikasından geliyor. Fransa bugün modada ve mutfakla dünya politikasında. Bu yarışmada da benim için önemli olan ulaşımımı sağlayanın bir Türk firması olması. Bu yüzden Murat Bey’e çok teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.