Best of Kültür 2018 ünlüler geçidine sahne oldu

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı “Best of Kültür 2018 Ödül Töreni” ünlüler geçidine sahne oldu. Yaşları 9 ila 18 arasında değişen Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji’nin başarılı öğrencileri, ödüllerini Türkiye’nin en tanınmış isimlerinden aldı. Törene Güneri Civaoğlu, Çağla Şikel, Gökçe Bahadır, Gani Müjde, Ziynet Sali, Oğuzhan Koç, Abdullah Avcı gibi isimler katıldı.

Törene katılan isimlerin kendi hayatlarından kesitlerin de anlatıldığı gecede duygusal anlar yaşandı. Aralarında haberci, futbolcu ve şarkıcıların da bulunduğu ünlü isimlere sürpriz ise öğrencilerden geldi. Her biri kendi alanında önemli başarılar elde etmiş 16 isme belirlenen kategorilerde ödülleri öğrenciler tarafından verildi. “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü Gökçe Bahadır’a veren öğrenciler; Yılın En İyi Yabancı Single Ödülü’nü Ziynet Sali’ye, En İyi Erkek Pop Şarkıcısı Ödülü’nü Oğuzhan Koç’a, Yılın En İyi Bilim İnsanı Ödülü’nü Ayşe Ören’e, Yılın Çok Yönlü Kadını Ödülü’nü Çağla Şikel’e, En İyi Teknik Direktör Ödülü’nü Abdullah Avcı’ya, Gazetecilikte Rol Model ve Onur Ödülü’nü Güneri Civaoğlu’na verdi.

Oğuzhan Koç ve Ziynet Sali’nin şarkılarıyla renk kattığı törende öğrenciler tüm yılın yorgunluğunu attı. Renkli görüntülerin yaşandığı törende konuşan İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Lale Akıngüç, “Best of Kültür, oldukça iddialı bir isim. Her sektör için en iyinin tanımı değişebilir. Ancak bir eğitim kurumu için ‘en iyinin’ tanımında evrensel düzeyde değişmez, dokunulmaz ve sorgulanmaz bazı ilkeler vardır. Bizim için, Kültür ailesi olarak “en iyinin” tanımında; 58 yıldır etik, insana, emeğe, haklara, özgürlüklere saygı, hukuka güven, temiz rekabet, özetle taşıdığımız ismin zenginliğini doğru temsil edebilmek değişmez ilkelerimiz arasındadır” şeklinde konuştu.

“300’ün üzerinde öğrencimiz 50 farklı kategoride ödül aldı”

Gecenin detaylarını İhlas Haber Ajansı’na aktaran İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, geçen sene ilkini gerçekleştirdikleri Best of Kültür ile yola çıkma amaçlarını şu ifadeler ile açıkladı: “Öğrencilerimizin ders yılı boyunca bilimde, sanatta, sporda ve akademik platformlarda çok sayıda elde etmiş oldukları başarıları burada aileleriyle, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle kutlamalarını istedik. Çünkü öğrencilerimiz bu başarılarını bizden bağımsız objektif bir platformda yani okul dışında kazanıyor. Fakat bu başarılarını kazandıkları anda diğer arkadaşlarıyla bunu paylaşamıyorlar ve aileleri ya da diğer öğretmenleri belki yanlarında olamıyor. Öte yandan anaokulundan üniversiteye uzanan K12 seviyesinde birbirlerinden de haberleri olamayabiliyor. Biz de Kültür ailesi olarak ders yılının sonunda okul dışında kazanılmış tüm bu başarıları bir bütün olarak sergilemek istedik. Bu sebeple bu akşam 300’ün üzerinde öğrencimizin bu başarısı, birer onur plaketiyle taçlanacak. Böylece tüm okul, veliler ve öğretmenler bu anlamda keyifli bir akşam geçirecekler. Öğrencilerimiz ödüllerini kendilerine rol model seçtikleri ünlülerden alacaklar. 50’nin üzerinde kategoride ödüller verilecek. Son derece önemli başarılarımız var. Bu gece hep birlikte bunu kutlayacağız” ifadelerinde bulundu.

"Yılın Çok Yönlü Kadın Ödülün” Çağla Şikel’e

Çağla Şikel, Yılın Çok Yönlü Kadın Ödülünü aldı. Hayatında aldığı en önemli ödülün çocukları olduğunu söyleyen Şikel, burada aldığı ödülün diğer ödüllerden daha önemli olduğunu dile getirdi. Yaz için çocuklarıyla tatil yapacağını vurgulayan Şikel, Emre Altuğ ile tatil programlarının olduğunu söyledi.

“En İyi Erkek Pop Sanatçısı Ödülü” Oğuzhan Koç’a

Oğuzhan Koç, En İyi Erkek Pop Sanatçısı Ödülünü aldı. Koç: “Gençlerden ödül almak çok güzel. Aldığım bütün ödüller benim için çok değerli” dedi. Yaz için pop bir şarkı hazırladığını söyleyen Koç, film için toplantıların devam ettiğini 1 ay sonra çekimlere başlayacaklarını anlattı.

“Yılın En İyi Yabancı Single Ödülü” Ziynet Sali’ye

Ziynet Sali, Yılın En İyi Yabancı Single'ı Ödülü’nü aldı. Çok değerli bir ödül aldığını dile getiren Ziynet Sali, yaz geldiği için rengarenk giyindiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı mini şortu hakkında konuşan Sali, aşk hayatının kötü olduğunu bu gidişle ölene kadar yalnız olacağını esprili bir dille ifade etti.

Ödül alanların tam listesi ise şöyle;

1. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Gökçe Bahadır

2. En İyi Senarist Ödülü: Gani Müjde

3. En İyi Yaşam ve Aktüel Programı: Merve Yıldırım

4. En İyi Erkek Pop Şarkıcısı: Oğuzhan Koç

5. Yılın Çok Yönlü Kadını Ödülü: Çağla Şikel

6. Yılın En İyi Bilim İnsanı Ödülü: Ayşe Ören

7. Yılın En İyi Yabancı Single’ı Ödülü: Ziynet Sali

8. En İyi Erkek Ana Haber Spikeri Ödülü: Fatih Portakal (Ödülünü Merve Yıldırım aldı)

9. En İyi Genç Oyuncu Ödülü: Furkan Kızılay

10. En İyi Sabah Haberleri Spikeri Ödülü: İsmail Küçükkaya (Ödülünü Merve Yıldırım aldı)

11. En İyi Kadın Ana Haber Sunucusu Ödülü: Pınar Erbaş

12. En İyi Teknik Direktör Ödülü: Abdullah Avcı

13. En İyi Sosyal Proje Ödülü: Ömür Sabuncuoğlu

14. Gazetecilikte Rol Model ve Onur Ödülü: Güneri Civaoğlu

15. En İyi Dizi Ödülü: Ali Bilgin-Deniz Yorulmazer (Ufak Tefek Cinayetler)

‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisi ile En İyi Yönetmen Ödülü: Ali Bilgin-Deniz Yorulmazer

