Beste yapan gençler Erdoğan'ı davet etti

Türkiye’nin 27. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin sonuçlanmasının ardından oyların yüzde 52’sini alarak yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’a destek amacıyla bir grup genç tarafından slogan şeklinde okunan beste, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde yaşadıkları öğrenilen gençler İhlas Haber Ajansı’na söz konusu video ve beste ile ilgili açıklama yaptı.

Seçimden kısa bir süre önce İzmir’de bir restoranda alkol masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edilen videonun kendilerini son derece üzdüğünü ve bu videoya karşılık vermek amacıyla besteyi yaptıklarını dile getiren mahalleliler, bekledikleri gibi kötü bir tepkiyle karşılaşmadıklarını, aksine aldıkları yorumların çok güzel olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mahallelerine davet eden gençler, desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Videoyu çekenlerden Murat Geniş, “İzmir’de Sayın Cumhurbaşkanımıza restoranlarda alkol alarak ağza alınmayacak küfürler edildiğini görünce bizler de bir arayış içerisine girdik. Bu fikir hepimizin aklına geldi fakat bunu seçimden sonra yapmaya karar verdik. Seçim oldu güzel sonuçlarla beraber onlara küfürsüz bir şekilde, onlar gibi olmadan cevap verdik” ifadelerini kullanırken, Emir Geniş ise, “Aramızda olmayan arkadaşlarımız da var. Hep birlikte uğraştılar, güzel bir beste yaptılar. Bizim için güzel bir geceydi. Bursa’da da var farklı görüşlerde olan arkadaşlarımız. Onlarla tatlı atışmalar da yaşadık, biraz da onlara ithafen oldu” dedi.

İbrahim Muratlı aldıkları güzel tepkiye dikkat çekerek, “Sosyal medyadan büyük bir tepki bekliyorduk ama tam tersi oldu destek mesajları aldık. Bütün Türkiye tebrik etti, gurur duyduklarını söylediler. Herkes mutlu oldu. Bizler buna inanıyorduk ve başardık. Bizler de artık Sayın Cumhurbaşkanımızı mahallemize bekliyoruz. Yıllar önce mahallemizi ziyaret etmişti yeniden çayımızı kahvemizi içmeye bekliyoruz” diye konuştu.

Kemal Kurtuluş da İzmir’de çekilen videonun kendilerini son derece üzdüğünü ve tepkilerini bu şekilde ortaya koyduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Alanlardan müthiş bir destek aldık. Herkes bestemizi ezberledi. Besteyi yapmak da yaklaşık yarım saatimizi aldı. Bir gün önceden hazırlandık ama sosyal medyaya seçim sonuçlarından sonra atmaya karar verdik. İzmir’de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bize edilen hakaretlere gerçekten çok üzüldük. Biz de onlara karşılık olarak küfürsüz tepki vermeye çalıştık. Tabi müthiş güzel bir tepki aldık. Yaklaşık 3-4 milyon insan izledi videomuzu ve herkes ezberledi. İnşallah daha güzel olacak.”

Rıdvan Onkardeş ise, “Bizler Arnavut göçmenleri olarak 28 Şubat’tan bu yana Reis'i hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Arnavut gençleri olarak yaptığımız bir beste Türkiye’de ses getirdi. İzmir’de kadeh tokuşturup Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na hakaret edenlere gitsin” dedi.

Derya Evren - Fatih Çapkın