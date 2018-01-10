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Beştepe'de Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı!

Beştepe'de Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı.

Beştepede Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı!

10 Ocak 2018 16:07

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. 

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 2019 yılında cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceklerini ve Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Siyasette biliyorsunuz, hayırlı olan her işte acele etmek lazım" açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamasının ardından MHP Lideri Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etti.

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde 2019 Cumhurbaşkanlığı Seçimi için ittifak konusunun masaya yatırılması bekleniyor. 

 

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