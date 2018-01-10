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Beştepe'de Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi!

Beştepe'de Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi.

Beştepede Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi!

10 Ocak 2018 16:07

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. 

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 2019 yılında cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceklerini ve Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Siyasette biliyorsunuz, hayırlı olan her işte acele etmek lazım" açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamasının ardından MHP Lideri Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etti.

Erdoğan ve Bahçeli görüşmede Cumhur İttifaki için el sıkıştıkları belirtildi. Görüşme 35 dakika sürdü. 

 

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