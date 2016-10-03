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Beştepe'de kritik toplantı başladı!

Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

Beştepede kritik toplantı başladı!

03 Ekim 2016 14:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunda OHAL’in süresinin uzatılmasına ilişkin MGK tavsiyesi ele alınacak. Ayrıca Bakanlar Kurulu masasında FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadele konusu olacak, Fırat Kalkanı Harekatı’nda gelinen son durum ele alınacak. Bakanlar Kurulu’nun bir başka gündem maddesi ise AB ile ilişkiler olacak. AB ile ilişkilerde atılacak adımlar özden geçirilecek. Ayrıca ekonomik gelişmeler de Bakanlar Kurulunda ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.

Derya Yetim


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