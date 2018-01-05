Diğer
Kategoriler

BETA Aralık'ta kendi satış rekorunu kırdı

Türkiye ayakkabı sektörünün önemli şirketlerinden BETA, Aralık ayında uyguladığı kampanya kendisine rekor getirdi. Marka, geçen ay 115 bin çift ayakkabı sattığını açıkladı.

BETA Aralıkta kendi satış rekorunu kırdı

05 Ocak 2018 11:03

Türkiye’de ayakkabı sektörünün önemli markalarından biri olan BETA, geçen ay yüzde 65 indirim kampanyasıyla 1 ayda 115 bin çift ayakkabı satarak tüm zamanların en fazla satış rakamlarına ulaştığını açıkladı. Ayakkabı sektörü açısından zor geçen bir yılda bu satış rakamına ulaşmanın büyük bir başarı olduğunun altını çizen BETA Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık, yaptığı değerlendirmede son dönemde erkek ayakkabı satış oranlarında meydana gelen artışın dikkat çekici olduğunu vurguladı. Bu dönemde kadın erkek ayakkabı satış oranlarının yarı yarıya gerçekleştiği bilgisini veren İkiışık, satış adedi dağılımında 40 bin çift ile İstanbul’un ilk sırada yer aldığını söyledi.

“Kampanya Ocak sonuna kadar sürecek”

Taner İkiışık, “İstanbul’u 19 bin çift satış ile Ankara izlerken onu 6 bin 500 çift ile internet üzerinden yapılan satışlar ve 4 bin çift satış ile de Samsun takip etti. BETA’nın 2017 Aralık ayında gerçekleştirdiği satışlar, kış sezonu toplam satışlarının yüzde 40’ını oluşturdu” dedi.

Yüzde 65 indirim kampanyasının Ocak ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten BETA Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık, tüm ayakkabı severleri BETA mağazaları ve online satış kanallarına davet etti. 

Etiketler: aralık, Beta

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç