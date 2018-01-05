BETA Aralık'ta kendi satış rekorunu kırdı

Türkiye’de ayakkabı sektörünün önemli markalarından biri olan BETA, geçen ay yüzde 65 indirim kampanyasıyla 1 ayda 115 bin çift ayakkabı satarak tüm zamanların en fazla satış rakamlarına ulaştığını açıkladı. Ayakkabı sektörü açısından zor geçen bir yılda bu satış rakamına ulaşmanın büyük bir başarı olduğunun altını çizen BETA Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık, yaptığı değerlendirmede son dönemde erkek ayakkabı satış oranlarında meydana gelen artışın dikkat çekici olduğunu vurguladı. Bu dönemde kadın erkek ayakkabı satış oranlarının yarı yarıya gerçekleştiği bilgisini veren İkiışık, satış adedi dağılımında 40 bin çift ile İstanbul’un ilk sırada yer aldığını söyledi.

“Kampanya Ocak sonuna kadar sürecek”

Taner İkiışık, “İstanbul’u 19 bin çift satış ile Ankara izlerken onu 6 bin 500 çift ile internet üzerinden yapılan satışlar ve 4 bin çift satış ile de Samsun takip etti. BETA’nın 2017 Aralık ayında gerçekleştirdiği satışlar, kış sezonu toplam satışlarının yüzde 40’ını oluşturdu” dedi.

Yüzde 65 indirim kampanyasının Ocak ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten BETA Yönetim Kurulu Başkanı Taner İkiışık, tüm ayakkabı severleri BETA mağazaları ve online satış kanallarına davet etti.