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BETA yeni sezon indirim kampanyasını açıkladı

Türkiye’de ayakkabı sektörünün önemli markalarından BETA, 2017/2018 Sonbahar-Kış sezonunun indirim kampanyalarını açıkladı. Ekim ayı sonuna kadar BETA markalı ürünlerde yüzde 50 indirim kampanyası başlatan BETA, distribütörlüğünü yaptığı markalar arasında yer alan Gön, Geox ve Wall Street markalı ürünlerde ise Zubizu’lulara özel yüzde 25 indirim uygulayacak.

BETA yeni sezon indirim kampanyasını açıkladı

25 Ekim 2017 13:12

Ayakkabı sektörünün en köklü ve özgün markalarından BETA, yeni sezonda indirim kampanyasını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, geliştirdiği tüketici dostu kampanyalar ile müşterilerine önemli avantajlar sunan ve sektöre yön veren BETA, Ekim ayı sonuna kadar BETA markalı ürünlerde yüzde 50 indirim kampanyası başlattı. Ayrıca, dünyanın en önemli markaları arasında yer alan Gön, Geox ve Wall Street markalı ürünlerde ise Zubizu’lulara özel yüzde 25 indirim uygulayacak. Her iki kampanya da BETA’nın hem offline hem de online mağazalarda geçerli olacak.

Daha önce 'ayakkabı numaran oranında indirim' gibi kampanyalara da imza atan BETA, 2017/2018 sonbahar-kış sezonunda geometrik şekiller ve renkli detaylara geniş yer verdi. Koleksiyonlarında önemli değişiklikler de gerçekleştiren BETA, erkeklerin en çok tercih ettiği koleksiyonların başında gelen Wall Street koleksiyonuna artık kadın ayakkabı modellerini de ekledi. Yeni sezonda yıkama derilerden üretilen rengarenk botlar ve ayakkabılarla zengin bir koleksiyon oluşturan marka, metal aksesuarlarla modaya uygun özellikler taşıyan ‘biker’ botlar ve konforlu ürünleri daha geniş renk skalasında müşterileri ile buluşturacak.
 

 

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