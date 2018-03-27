Diğer
Kategoriler

Beton dökülen asma kat işçilerin üzerine çöktü: 2 yaralı

Ankara’da bir iş yerinde beton dökülen asma katı taşıyan demir profillerin kırılması sonucu göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.

Beton dökülen asma kat işçilerin üzerine çöktü: 2 yaralı

27 Mart 2018 23:52
Beton dökülen asma kat işçilerin üzerine çöktü: 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 22.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Yıldız Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1586. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı ikinci el yedek parça satılan dükkanın asma katına beton dökümü esnasında ağırlığı kaldıramayan demir profiller kırıldı. Tavan gürültüyle çökerken, iş yerinde çalışan Dail S. ile Serdar A. göçük altında kaldı. 

Sesi duyarak işçilerin yardımına koşan vatandaşlar, ıslak beton içinde mahsur kalan yaralıları kurtardı. Yüzleri çimentoya bulanan yaralılar, vatandaşların damacanalarla getirdiği sularla temizlendi. İhbar üzerinde adrese sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Dail S. ve Serdar A.’yı ambulanslara alarak ilk yardım müdahalesinde bulundu. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, tedavileri tamamlanmak üzere ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi. 

Polis ekipleri, iş yerinin çevresine şerit çekerek vatandaşları göçük alanından uzak durmaları konusunda uyardı. Olayla ilgili tahkikat başlatan polis, işletme sahibiyle iletişime geçti. Kazada ihmal olup olmadığı araştırılıyor.  

Caner Ünver
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç