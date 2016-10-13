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Beton karma makinesine sıkışan işçi feci şekilde can verdi

Eskişehir’de bir hastane inşaatında çalışan işçi, beton karma makinesine düşerek feci şekilde can verdi.

Beton karma makinesine sıkışan işçi feci şekilde can verdi

13 Ekim 2016 00:36

Alınan bilgiye göre, 71 Evler mahallesinde yapımı süren devlet hastanesi inşaatında çalışan Murat K., beton karma makinesinin başında iken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı içene düştü. Düşme sonucunda makine içinde sıkışan Murat K., feci şekilde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 110 itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. 110 itfaiye ekipleri ölen işçinin cesedini uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarttı. Ardından Murat K’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. 

Aydın Sarıoğlu
 

Etiketler: beton karma makinesi, işçi


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