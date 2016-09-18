Olay, Kartepe Tepetarla Sapanca Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin önünde beton sundurma işi yapan Yavuz Aydoğmuş ve Bayram Demirtaş'ın üstüne beton kolonlar düştü. Beton kolonların altında kalan 2 işçiyi gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yavuz Aydoğmuş kurtarılamazken, Bayram Demirtaş müşahede altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İsmail Gündüz