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Beton mikseri 6 aracı ezdi: 1 ölü, 5 yaralı

Sarıyer Maslak'ta kontrolden çıkan beton mikseri, 6 aracı ezdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

Beton mikseri 6 aracı ezdi: 1 ölü, 5 yaralı

05 Ekim 2016 11:16
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Edinilen bilgilere göre, kaza Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde meydana geldi. Yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıkan beton mikseri trafik ışıklarında bekleyen otomobillere, ardından da karşı şeritteki araçlara çarptı. Bir ağacı da deviren beton mikseri, güçlükle durdu. Kaza sonrası olay yeri adeta savaş alanına döndü. Çok sayıda vatandaş yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Ekipler, araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Mustafa Bakırhan - Sadık Kahraman

Etiketler: Maslak Büyükdere Caddesi


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Toplam Yorum (1)

  • : 05 Ekim 2016, Çarşamba 11:59
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    bu beton mikserlerinin kacinci kazasi yolda giderlerken sanki ucuyorlar
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