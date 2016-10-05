Edinilen bilgilere göre, kaza Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde meydana geldi. Yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıkan beton mikseri trafik ışıklarında bekleyen otomobillere, ardından da karşı şeritteki araçlara çarptı. Bir ağacı da deviren beton mikseri, güçlükle durdu. Kaza sonrası olay yeri adeta savaş alanına döndü. Çok sayıda vatandaş yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Ekipler, araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Mustafa Bakırhan - Sadık Kahraman