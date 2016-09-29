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Beton mikseri altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti

Kartal’da belediyenin temizlik işçisi, caddede temizlik yaptığı sırada beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.


29 Eylül 2016 11:33

Kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, ölen işçinin eşi, “Çocuklarıma ne diyeceğim” diyerek feryat etti.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Çavuşoğu Yakacık Caddesi üzerinde meydan geldi. 34 VN 3906 plaklı beton mikserinin sürücüsü Veysel Parlar, cadde üzerinde temizlik yapan 43 yaşındaki Uğur Celeb’i fark etmeyerek çarptı. Uğur Celeb'in mikserin altında kaldığını gören vatandaşlar sürücüyü uyararak aracı durdurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede temizlik işçisinin feci şekilde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu. Bu sırada beton mikserinin sürücüsü Veysel Parlar'ın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Acılı eşten yürek yakan feryat

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yaptığı sırada Uğur Celeb'in yakınları haberi alarak kaza yerine geldi. Sinir krizi geçiren talihsiz işçinin yakınlarını polis ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerini görünce baygınlık geçiren Uğur Celeb'in eşi, “Ben çocuklarıma ne diyeceğim" diye feryat etti.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Cenk İşver
İSTANBUL 

Etiketler: beton mikseri


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