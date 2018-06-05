Beton mikseri devrildi: 2 yaralı!

Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Osmaneli istikametinden İznik istikametine giden O.G idaresindeki 11 EF 865 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Osmaneli-İznik karayolunda yoldan çıkarak devrildi. Devrilen beton mikserinin sürücüsü O.G ve yanında bulunan H.Ö yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Zuhal Zengin

