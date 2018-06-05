Diğer
Kategoriler

Beton mikseri devrildi: 2 yaralı!

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Beton mikseri devrildi: 2 yaralı!

05 Haziran 2018 21:38

Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Osmaneli istikametinden İznik istikametine giden O.G idaresindeki 11 EF 865 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Osmaneli-İznik karayolunda yoldan çıkarak devrildi. Devrilen beton mikserinin sürücüsü O.G ve yanında bulunan H.Ö yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Zuhal Zengin
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç