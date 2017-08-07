Beton mikseri devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Kaymak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 US 2070 plakalı beton mikserinin sürücüsü Abdülkadir Şenyağız (35), sokak üzerinde süratli bir şekilde viraja girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikseri aydınlatma direğine çarpması sonrasında devrilerek yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Şenyazğız’ı yaptıkları ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Ortalık savaş alanına döndü



Öte yandan, kaza nedeniyle devrilen mikserdeki harçlar yere saçılırken, araçtan akan yağ ve akaryakıt ise yola aktı. Sokak ise çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri sokak üzerinde kumlama çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri ise olay yerinde önlem aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur



