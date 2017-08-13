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Beton mikseri ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Karaburun köyü girişinde beton mikseriyle motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ölürken, bir kişi de ağır yaralandı.

Beton mikseri ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

13 Ağustos 2017 11:19

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Mustafa Atmaca idaresindeki 02 ED 893 plakalı beton mikseri aynı istikamette gitmekte olan Fikret Şenocak (45) idaresindeki 02 ED 431 plakalı motosikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Fikret Şenocak ile motosiklette bulunan Kadir Yılsız yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Fikret Şenocak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken hayati tehlikesi bulunan Kadir Yılsız ise Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Kürşat Aktaş

Etiketler: Adıyaman, beton mikseri, kaza


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