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Beton mikseri ile ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'te beton mikseri ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, yola dökülen mazot başka bir kazaya sebep oldu.

Beton mikseri ile ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı

03 Ocak 2018 23:53

Alınan bilgiye göre, Bilecik- Bozüyük karayolu üzerinden seyir halinde bulunan Süreyya Orhan idaresindeki 77 DN 722 plakalı beton mikseri Bilecik Devlet Hastanesi kavşağına geldiği esnada hastaneden çıkan Selahattin Pekdemir'in yönetimindeki 11 AC 757 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan Selahattin Pekdemir 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada beton mikserinin hasar gören mazot deposundan yola mazot sızarken, bu mazot başka bir kazaya sebep oldu. Bu kazada ise araçlarda maddi hasar geldi.

Kazaya karışan Selahattin Pekdemir'in yönetimindeki 11 AC 757 plakalı hafif ticari araçla geçtiğimiz günlerde pazaryerinde yaşanan trafik kazasında yaralanan yakınlarını Bilecik Devlet Hastanesinde ziyarete geldiği öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan Bilecik-Bozüyük karayolu tek şeritten verildi. Beton mikserinden sızan yakıt nedeniyle yolda tehlike oluştururken, trafik ekipleri karayollarından kumlama çalışması yapılmasını talep etti. Bu esnada karayolları ekiplerinde trafik ekiplerine kumları olmadığı ve tedarik ettikten sonra kaza yerine geleceklerini belirtti. Bu esnada trafik ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak araçların yavaş geçiş yapmalarını sağladı. Bir süre sonra kum tedarik eden karayolları ekipleri kaza yerine gelerek mazot sızan yola kumlama yaptılar. 

Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi

Etiketler: beton mikseri, ticari

 

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