Diğer
Kategoriler

Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 4 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tonlarca ağırlıktaki beton mikseri otomobilin üzerine devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 4 yaralı

15 Ağustos 2017 20:24

Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Gönen yolu Beyköy sapağında, hazır beton firmasına ait 10 BV 904 plakalı Yusuf.K. yönetimindeki mikser, 10 PN 413 plakalı binek otomobilin üstüne devrildi.

Kazada otomobilin sürücü mahallinde ağır hasar meydana gelirken, kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilde bulunan Vildan Tonguç, Nihat Tonguç ve Tuğba Tonguç ile beton kamyonunun sürücüsü Yusuf K. Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin yapıldığı öğrenildi. Aracın üzerine devrilen beton mikserini kaldırmak için vinç çağırılırken, yol bir süre kısmen trafiğe kapalı kaldı. 

İbrahim Aldemir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç