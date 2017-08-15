Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bandırma-Gönen yolu Beyköy sapağında, hazır beton firmasına ait 10 BV 904 plakalı Yusuf.K. yönetimindeki mikser, 10 PN 413 plakalı binek otomobilin üstüne devrildi.

Kazada otomobilin sürücü mahallinde ağır hasar meydana gelirken, kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobilde bulunan Vildan Tonguç, Nihat Tonguç ve Tuğba Tonguç ile beton kamyonunun sürücüsü Yusuf K. Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin yapıldığı öğrenildi. Aracın üzerine devrilen beton mikserini kaldırmak için vinç çağırılırken, yol bir süre kısmen trafiğe kapalı kaldı.

İbrahim Aldemir