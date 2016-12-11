Edinilen bilgiye göre kaza, Antalya - Manavgat D-400 karayolu Çakış mevkiinde meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat'a doğru gitmekte olan Ali Rıza Korur (43) idaresindeki 07 FSG 03 plakalı beton mikser kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre sürüklendi. Orta refüjde bulunan çelik bariyerlere çarparak durabilen beton mikserin sürücüsü Ali Rıza Korur olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'nca olay yerinde yapılan incelemenin ardından sürücü Korur’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Sedat Temel

