KKTC’de İskele’ye bağlı Çayırova bölgesinde bir şantiyede iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumartesi günü yaşanan olayda 39 yaşındaki yabancı uyruklu işçi İdris Dhali, beton mikserinin içine düştü. Olayda hayatını kaybeden Dhali’nin cansız bedeni karıştırıcıda yoğrulan harçla birlikte mikserin içinden çıktı. Dhali’nin hazır beton üretim tesisi olan panmikserin temizlik kapaklarından mikser içerisine düşerek mikserin demir çarkları arasına sıkışıp parçalanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili panmikserin (beton karıştırıcı araç) santral operatörü Sinan Birgin’i tutukladı. Bangladeş uyruklu İdris Dhali’nin ölümünde ihmalinden şüphelenilen Birgin, Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Dhali’nin cesedi beton mikserinden çıktı

İdris Dhali’nin mikserin içerisindeki harçla birlikte aktarıldığını tespit eden polis, Dhali’nin parçalanmış cesedinin mikser aracının şantiye yanında bulunan boş araziye boşaltım yaptığı esnada tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında şüpheli konumda bulunan ve panmikserin santral operatörü olarak çalışan zanlı Sinan Birgin’in tutuklandığını açıklandı. Zanlı Birgin haricinde panmikseri çalıştırmaya yetkili herhangi biri olmadığını ve panmikserin bakımı ile temizliğinin sadece zanlı Birgin tarafından yapıldığı tespit edilirken, panmikserde yapılan kontrolde ise mikserin iki kapağı olduğu, bu kapakların sensörlü olduğu ve kapakların açık olduğu aktarıldı. Kapakların açık olması durumunda santral operatörüne arıza sinyalinin gitmesi gerekirken, olay anında santral operatörüne sinyal gidip gitmediğinin araştırılması gerektiği bildirilerek, Çalışma Dairesi’nin bizzat kendilerinin veya uygun görecekleri teknisyenler tarafından polisle birlikte santralin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerektiği açıklandı.

Emir Abdurrahman Bulut