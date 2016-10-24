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Beton şantiyesinde kaza: 1 ölü

Düzce'de bir beton şantiyesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü.


24 Ekim 2016 12:27

Edinilen bilgiye göre, küçük sanayi sitesinde bulunan bir beton şantiyesinde Sezer N. isimli işçi karma makinesinin içerisine girdi. Bu esnada bir başka işçinin karma makinesini çalıştırması sonucu Sezer N., ağır şekilde yaralandı.Yardım çığlıkları üzerine durdurulan makinenin içerisinden mesai arkadaşları tarafından çıkarılamayan Sezer N.'yi kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri harç karıştırma makinesinin içinde bulunan işçiyi uzun uğraşlar sonucu ağır yaralı olarak çıkartarak hazırda bekletilen ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sezer N., devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Tuncay Türkgülü 

 

Etiketler: düzce


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