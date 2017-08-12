Betül’ün hayali gerçek oldu

2017-2018 sezonunda yarıştığı her kulvarda şampiyonluğu hedefleyen ve güçlü bir kadro kuran Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Kadın hentbolunun en önemli ismi Yeliz Özel’in de aralarında olduğu oyuncularla kadrosunu güçlendiren Muratpaşa Belediyespor, altyapıdan gençlere de şans veriyor. A takımla antrenmana çıkan 15 yaşındaki Betül Karaaslan takımın en küçük oyuncusu oldu. Betül ise, idolü olarak gördüğü Yeliz’le antrenmana çıkmanın heyecanını yaşadı.

Hentbola 10 yaşında başladığını ve 5 yıldır oynadığını söyleyen Betül, “En iyi altyapı Muratpaşa’da. Altyapıya verilen değerle şu an Yeliz ablayla aynı takımdayım. Yeliz ablanın hayranıydım. Onunla resim çektirmek bile güzel gelirken aynı takımda oynuyorum. Bu benim için gurur verici bir durum. Yeliz abla; dünya markası paslarını, şutlarını nasıl kullandığını gösterip anlatıyor. Pivotla ve oyuncularla oynamak konusunda yardımcı oluyor. Bana destek oluyor” dedi.

Altyapısı en iyi takıma geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Yeliz Özel ise, “Betül takımın en küçüğü, ben de en büyüğüyüm. Birlikte çalışma imkanı bulduk. Ben tecrübelerimi, bildiklerimi kendisine aktarıyorum. Bir şeyler öğretebilmek benim adıma mutluluk verici. İnşallah Muratpaşa Belediyespor’da, Betül ve diğer arkadaşlarımla büyük işler başaracağız. Çünkü çok iyi oyunculardan kurulu bir takımız” şeklinde konuştu.