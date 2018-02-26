‘Beyaz Altın’ın ekimi başladı

‘Beyaz altın’ olarak adlandırılan ve dünyanın en kaliteli sarımsağı unvanına sahip Taşköprü sarımsağının bu yılki mahsulünün ekimine başlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 25’lik kısmının karşılandığı Taşköprü’de sarımsaklar toprakla buluşuyor. 2017 yılında 24 bin ton olan sarımsak rekoltesinin bu yılda 30 bin tonu bulması bekleniyor. Taşköprü’de 4 bin ailenin geçim kaynağı olan Taşköprü sarımsağı, bu yıl ise havaların erken ısınmasından dolayı Şubat ayı içerisinde ekilmeye başlandı. Sarımsak üreticileri, Mart ayında ekimine başladıkları sarımsakları havaların güneşli gitmesinden ötürü 18 Şubat’ta ekmeye başladıklarını söyledi.

“Çin sarımsağı ithal edilmesini istemiyoruz”

Taşköprü’ye bağlı Çepni Köyünde sarımsak üreticisi Hatice Kurtuluş, sarımsak ekimine başladıklarını belirterek, “Sarımsak bizim gelir kaynağımız. SEKA Fabrikası daha önceden kapatıldı, şimdi de Şeker Fabrikasını özelleştiriyorlar. Başka geçim kaynağımız kalmadı. Bu yıl sarımsakta para etmeyince bizler çok mağdur olduk. Ne işçi çalıştırabiliyoruz, ne de istediğimiz gibi ilacımızı, gübremizi, tohumumuzu alabiliyoruz. Bu yılda güçlükle ekmeye çalışıyoruz” dedi.

Sarımsağın her derde deva bir ürün olduğunu söyleyen Hatice Kurtuluş, “Ama pek bilen yok. Çin’den sarımsak ithal ediyorlar, başka yerlerde Çin sarımsağı ekiyorlar. Onun için artık sarımsağımız para etmiyor. Biz, bu sarımsak sayesinde çok güzel geçiniyorduk. Biz, mağduruz. Ondan sonra diyorlar, kasabadan köye göçün diyorlar. Nasıl göç etsin köye millet hiçbir şey para etmedikten sonra. Gübre pahalı, mazot pahalı, işçi pahalı nasıl sarımsak ekelim” diye konuştu.

Kurtuluş, “Biz, sarımsağımıza sahip çıkmak istiyoruz. Devletimizde hem bize hem de sarımsağımıza sahip çıksın istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Umduğumuz fiyatı bulamadık, zarar ettik”

Taşköprü sarımsağının geçtiğimiz yıllarda para etmesinden ötürü başka bölgelerde de gelişigüzel ekilmeye başladığını hatırlatan Sarımsak Üreticisi Mehmet Güler, “Taşköprü’nün meşhur sarımsağı, bizim için beyaz altın. Bizim geçim kaynağımız sarımsak. Cenab-ı Allah her yere bir rızık vermiş, bize de bu rızkı vermiş. Sonsuz şükürler olsun. Bizim yıllardır geçim kaynağımız sarımsak. Ama bu yıl sarımsakta pek umduğumuz fiyatı bulamadık. Ama buna da şükürler olsun, sağlığımız yerinde” ifadelerini kullandı.

Marketlerde Taşköprü sarımsağı adı altında Çin sarımsağı satıldığını ve buna rağbet gösterilmemesini isteyen Güler, şöyle konuştu: “Hem üreticilerden hem de tüketicilerden ricamız, Taşköprü sarımsağı patenti altında marketlerde veya başka yerlerde satılan Çin sarımsaklarına aldanmasınlar. Dışarıdan sarımsak ithal oluyor, başka bölgelerde de sarımsak ekilmeye başlandı. Ülkemizin diğer illerinde de sarımsak ekilmesine karşı değiliz. Bizim sarımsağımızda fiyat artışı olunca her yöre sarımsak ekmeye başladı. Herkes haklı olarak rızkını arasın, eksin biçsin. Başka yörelerde da sarımsak ekince talep umduğumuz gibi olmadı ve fiyatlar düştü. Fiyatlar düşmesine rağmen maliyetler yükseldi. Bu yüzdende artık günlükçülerin parasını veremeyenler oldu, tohum alamayanlar oldu, mazot parası veremeyenler oldu, gerçekten mağdur olan çiftçi bu yıl çok”

Herkesin anladığı işi yapması gerektiğine işaret eden Güler, şunları kaydetti: “Herkes anladığı işi yapsın. Adam İstanbul’da emekli olmuş, dairesini satıp buraya gelmiş. Sarımsak tarlası kiralamış, sarımsak almış, sarımsak dikmiş. Kardeşim sen artık emekli olmuşsun, al maaşını evinde ye. Sen buradaki çiftçinin ekmeğiyle neden oynuyorsun”

Taşköprü sarımsağıyla dünyada hiçbir ürünün rekabet edemeyeceğini ileri süren Güler, şunları söyledi: “Türkiye’de olsun veya başka ülkelerde olsun Taşköprü sarımsağıyla rekabet edebilecek hiçbir ürün tanımıyorum. Taşköprü sarımsağı her yerde bir numaradır. Kalite yönünden olsun, aroma yönünden olsun, sağlığa verdiği faydalar açısından olsun. Bunlar kanıtlanmış bir ürün”

Güler, Taşköprü’nün Çepni Köyünde 19 dönüm arazide sarımsak ektiklerini ve geçtiğimiz yıl zarar ettiren sarımsaktan bu yıl ümitli olduklarını kaydetti.

Vedat Yunus İkizoğlu



