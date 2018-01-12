Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri

Birincigöz Hastanesi Genel Müdürü Umut Öndersev, bu sene 7-14 Ocak tarihleri arasında anılan 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' nedeniyle bir açıklama yaptı.

Dünyada her yıl Ocak ayının ikinci haftası gerçekleşen, bu sene de 7-14 Ocak tarihleri arası düzenlenecek 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' etkinliklerinde hastane tarafından, görme sorunlarının erken tanınması, gerekli tedavinin gerçekleştirilmesi ve hastanın sağlığına kavuşması için çeşitli programlar yapıldığını kaydeden Öndersev, “Her vatandaşın potansiyel bir görme engelli adayı olduğu düşünüldüğünde engelliliğin önlenmesi, engellilere karşı gerekli tedavinin sunulması, bireylerin engellilikle ilgili farkındalığının artırılması ve engellilerin kendi haklarının bilincine varması, sağlık sektöründen, eğitim sektörüne kadar pek çok sektörün işbirliği içinde olması gereken konulardır. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin çeşitli engellilik durumuna sahip olduğu, yaklaşık 190 milyon insanın da fonksiyonlarda ciddi sıkıntılar yaşadığı düşünüldüğünde, bu işbirliğinin önemi daha da belirginleşmektedir” dedi.

Ayrıca Umut Öndersev, konu ile ilgili Birincigöz Hastanesi bünyesinde pek çok çalışma yaptıklarını ve her göz sağlık kuruluşunun, görme engelli insanları düşünerek, onlar için bir takım çalışma yapmaları ve onların unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Öndersev, herkesin görme engelli adayı olduğunu ve empati yapılması gerektiğini de vurguladı.