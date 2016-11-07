Diyetisyen Şeyda Sular, "Beyaz çay, çay (camellia sinensis) bitkisinin tomurcuk ve genç yapraklarından elde edilen ve direkt güneş ışığıyla kurutularak fermentasyon işlemine maruz kalmadan minimum oksidasyonla elde edilen bir çay türüdür. Yapılan çalışmalarda çaylar arasında protein açısından en zengin çayın beyaz çay olduğu ve bunun nedenini beyaz çayın hasat edilen kısmının tomurcuk kaynaklı olduğundan düşünülmektedir" dedi.

Şeyda Sular, beyaz çayın faydalarını şöyle sıraladı: "Beyaz çay, trigliserit seviyesini düşürür, yağların parçalanmasını hızlandırır, vücut antioksidan seviyesini arttırır. Kanser hücrelerini inhibe edici etkisi vardır. Özellikle kolon kanseri üzerinde durdurucu etkisi çalışmalar sonucu tespit edilmiştir. Çaylar arasında en yüksek antioksidan değeri beyaz çay taşımaktadır. Kan kolesterol seviyesini beyaz çay yeşil çaya göre daha hızlı düşürmektedir. Vücut LDL (kötü kolesterol) seviyesini düşürüp, HDL (iyi kolesterol) seviyesini yükseltmektedir."

Günde 2 fincan içilen beyaz çayın sağlık açısından önemli bir yere sahip olduğunu ve muhakkak tüketilmesi gereken çaylar arasında birinci sırada yer aldığını belirten Sular, "Ayrıca yapılan çalışmalarda yeşil çayın tansiyon hastalarında olumsuz etkileri saptanırken, beyaz çayla ilgili olumsuz etki saptanmamıştır" şeklinde konuştu.