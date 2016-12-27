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Beyaz eşya hırsızı kovalamaca sonucu yakalandı

Batman’da bir işyerinden beyaz eşya çalan bir kişi polisin kovalamacası sonucu yakalandı.


27 Aralık 2016 12:17

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, bir beyaz eşya bayisinde meydana gelen hırsızlık olayında, 13 televizyon, 9 cep telefonu, 7 dizüstü bilgisayar, 2 uydu alıcısı, 7 taşınabilir batarya ve 2 tabletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçerek çok yönlü çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen Y.D. isimli şahıs, aracıyla seyir halindeyken bulunarak, takibe alındı. Takipedildiğini fark ederek, kaçan Y.D.’yi polis kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı. Y.D.’nin üzerinde yapılan aramada, çalıntı cep telefonlarından biri ele geçirildi. Y.D. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Çalınan diğer eşyalar ise harabe bir evde bulunarak, iş yeri sahibine teslim edildi.  

Mehmet Şükrü Yıldırım

Etiketler: Batman, beyaz eşya hırsızı, kovalama


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